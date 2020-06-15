Ульяновская область и Удмуртия первыми в ПФО отменили обязательную самоизоляцию

ТАСС, 15 июня. Соблюдение режима самоизоляции для жителей Ульяновской области и Удмуртии стало носить рекомендательный характер, в Нижегородской области отменили QR-коды для выхода из дома, в Башкирии теперь необязательно носить перчатки в общественных местах и разрешено пользоваться оборудованными пляжами. Однако большинство регионов Поволжского федерального округа пока остаются на первом этапе снятия введенных из-за коронавируса ограничений, а в Пензенской области, Мордовии, Чувашии, Пермском крае, Кировской, Самарской и Оренбургской областях обстановка пока не позволяет отменять масочный режим и самоизоляцию.

Согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионах Поволжья на 15 июня подтверждено более 57,6 тыс. случаев коронавируса. Наибольшее число зараженных в Нижегородской области - 14 204, в Саратовской области - 4 734, и в Башкирии - 4 547. Удмуртия сохраняет позицию региона с наименьшим числом случаев новой инфекции в округе - 1 114.

Без перчаток и самоизоляции

Ульяновская область и Удмуртия стали одними из первых регионов, власти которых в июне приняли решение отменить обязательную самоизоляцию для всех категорий граждан. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов с 15 июня сделал рекомендательным режим самоизоляции для пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями. С 16 мая в регионе отменена обязательная самоизоляция для остальных жителей, которая теперь также носит рекомендательный характер.

С 11 июня прекратилась обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин в Удмуртии. Кроме того, прибывающим в республику из других регионов с 15 июня не нужно проходить 14-дневный карантин.

Самоизоляция для приезжающих в Нижегородскую область также стала носить рекомендательный характер. С 12 июня в регионе отменены QR-коды, которые необходимо было получать для выхода из дома.

Глава Башкирии Радий Хабиров 15 июня распорядился отменить обязательное требование о ношении перчаток в общественных местах. "Требовать носить перчатки в общественных местах и так далее, это, наверное, излишне. В общественном транспорте мы дезинфекторы установили", - сказал Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Пляжи, музеи и летний отдых

Несколько регионов уже начали подготовку к летнему сезону. Например, в Башкирии с 15 июня разрешено работать оборудованным пляжам. Санатории республики и детские реабилитационные центры возобновят деятельность с 29 июня, а детские и пришкольные лагеря заработают с 1 и с 3 июля соответственно, после тщательной подготовки, согласно требованиям Роспотребнадзора. В Пермском крае с 16 июня начнется выдача сертификатов на детский оздоровительный отдых в электронной форме, при этом лагеря по-прежнему остаются закрытыми. Кроме того, власти разрешили турфирмам Прикамья возобновить работу для дистанционного общения с клиентами.

В части субъектов разрешили прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Власти Саратовской области сняли запрет на прогулки по набережным в населенных пунктах региона, которые можно совершать вдвоем с соблюдением социального дистанцирования. Исключение составляют детские площадки, парки, скверы, природные парки и других места массового отдыха. В Оренбургской области также разрешены прогулки с членами семьи и занятия физкультурой на улице, в Пензенской области - пробежки и занятия спортом на улице по парам. С 12 мая жителям Кировской области разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, а с 21 мая в регионе возобновили работу фитнес-центры при условии проведения только индивидуальных занятий с тренеров. С 15 июня спортивные объекты Ульяновской области могут организовывать занятия спортом на улицах при соблюдении социальной дистанции и норм безопасности. В Башкирии с 22 июня можно работать фитнес-клубам, а спортивные залы в республике откроются с 29 июня. Открываются для посетителей учреждения культуры. В Кировской области приняли решение с 16 июня возобновить работу музеев и библиотек. Зоопарки и музеи Нижегородской области возобновили работу с 12 июня, при этом в них также необходимо обязательно выдерживать социальную дистанцию между посетителями и надевать маски.

Летние веранды заведений общепита в регионах также постепенно возвращаются к работе. В Ульяновской области с 14 июня разрешена работа заведений общепита на летних верандах при условии соблюдения всех необходимых санитарных требований. Власти Кировской области также дали возможность возобновить работу общепита на летних верандах и террасах при обязательном соблюдении дистанцирования.

Сохраняя запреты

В регионах, где сохраняется нестабильная ситуация с коронавирусом, продолжается действие ряда ограничений. Например, в Пензенской области режим повышенной готовности ранее был продлен до 21 июня, в Пермском крае - до 23 июня. В Самарской области до 16 июня также продолжает действовать режим самоизоляции и масочный режим в общественных местах.

Режим повышенной готовности, включающий обязательную самоизоляцию, в Оренбургской области также продлен до 21 июня. Продолжает действовать в регионе масочный режим в общественных местах и в транспорте. Кроме запрета на массовые мероприятия, в области действует ограничение на семейные встречи и ритуалы с участием более 10 человек.

Обязательная самоизоляция для жителей Кировской области продлена до 22 июня. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и запрет на работу косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун и других предприятий сферы услуг.

В Мордовии сохраняется режим повышенной готовности и самоизоляции для всех, кто не осуществляет трудовую деятельность, а также для лиц старше 65 лет. Действует в республике и требование двухнедельного карантина для всех приезжающих в Мордовию граждан. Кроме того, в регионе необходимо надевать маски и перчатки в общественных местах и помещениях.

О пандемии

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,9 млн человек, более 430 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 537 210 случаев заражения, выздоровели 284 539 человек, умер 7 091. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.