Размещенные в ПВР в Дагестане азербайджанцы требуют пропустить их через границу

МАХАЧКАЛА, 15 июня. /ТАСС/. Находящиеся в пункте временного размещения граждане Азербайджана, которые не смогли выехать из России в связи с закрытием границы из-за пандемии, требуют пропустить их на родину. Об этом ТАСС сообщил в понедельник и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев.

Лагерь находится около села Куллар Дербентского района Дагестана.

"На самом деле здесь есть волнения. Здесь находятся полиция, сотрудники Росгвардии, мы сейчас ведем переговоры. Они требуют, чтобы их всех пропустили через границу", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ситуация с недовольством граждан возникла вечером в понедельник.

"В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего", - уточнили ТАСС в пресс-службе МВД по Дагестану.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за пандемии, заработал в Дагестане на границе Магарамкентского и Дербентского районов. Были развернуты 15 палаток для проживания 210 человек, а также палатки-столовые. Позже были развернуты палатки еще на 150 мест.