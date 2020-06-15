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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом

Всего в столице умерли 3 386 человек
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Еще 52 пациента, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 3 386. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

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"В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в столице умерли 3 386 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом. 

Всего в городе выявлено 207 264 случая заражения, из них 1 359 за последние сутки. Выздоровели 123 240 человек. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 1 549 человек. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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