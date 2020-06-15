Алла Бут готова просить власти США обменять ее мужа на Уилана

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Супруга россиянина Виктора Бута, отбывающего заключение в американской тюрьме города Марион (штат Иллинойс), сообщила, что готова направить обращение к властям США об обмене ее мужа на осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана.

"Если такая необходимость возникнет, то, конечно, я готова написать любое обращение, заявление и президенту Соединенных Штатов Америки, и в Конгресс США. Потому что хочу напомнить, что Виктор Бут находится [в американской тюрьме] уже 12 с половиной лет. Это практически половина срока, который был ему назначен", - сказала Алла Бут в понедельник в эфире телеканала RTVI.

Виктор вряд ли знает о приговоре Уилану, считает супруга россиянина. "К сожалению, Виктор сейчас не обладает возможностью получать информацию. Он практически полностью изолирован, - продолжила она. - Мы последние несколько недель не имели с ним никакой связи. У нас был один телефонный звонок в неделю около 12 минут. Руководство тюрьмы объясняло это ситуацией, которая сейчас наблюдается в США, помимо пандемии. Но Виктора выпускают буквально на два часа в день, чтобы принять душ и выйти на улицу".

"Я считаю, что тут все зависит напрямую от политической воли США, потому что знаю, что наши дипломаты неоднократно обращались и в Госдепартамент, и другие инстанции. К сожалению, никакие ответы со стороны США на запросы российского посольства до сих пор официально, насколько мне известно, не получены", - добавила Алла Бут.

В понедельник Мосгорсуд признал Пола Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Адвокат американца Владимир Жеребенков сообщил, что после вступления приговора в силу, возможно, будет решаться вопрос об обмене Уилана на осужденных в США Бута или Ярошенко. Жеребенков также отметил, что Уилан хочет обжаловать приговор.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в Соединенных Штатах террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения, его также оштрафовали на $15 млн.