Парад Победы пройдет в Тульской области, несмотря на продление ограничений

ТАСС, 16 июня. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, продлевающий до 30 июня действие введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом ограничительных мер. Вместе с тем, документом разрешены мероприятия по подготовке и проведению военного парада к 75-летию Победы, сообщает пресс-служба правительства региона.

"15 июня губернатор Алексей Дюмин внес изменения в указ"О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области". Действие введенных ранее ограничительных мер продлевается по 30 июня. Также разрешено проводить мероприятия по подготовке к военному параду, который пройдет 24 июня 2020 года в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и первого парада Победы в 1945 году", - говорится в сообщении.

Как следует из указа, опубликованного на сайте правительства региона, до конца июня запрещается проведение массовых мероприятий, деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских развлекательных центров, фитнес-клубов, организаций дополнительного образования, торговлю непродопольственными товарами, оказание стоматологической помощи. Приостанавливается работа торгово-развлекательных центров, киосков. Ограничения не распространяются на деятельность бассейнов, тренировки спортивных команд и профессиональных спортсменов, проведение соревнований при условии соблюдения специального регламента, занятия физкультурой и прогулки на свежем воздухе. Смогут работать строительные магазины, теннисные и стрелковые центры, картинги, пункты велопроката при условии соблюдения санитарных норм.

Ранее в регионе до 23 июня продлен режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет. Ограничение не применяется к работникам органов госвласти, избирательных комиссий, предприятий и организаций, деятельность которых не приостановлена в связи с пандемией коронавируса. Одновременно документом было разрешено увеличить с 30 до 50 число участников официальных мероприятий, которые можно проводить при условии использования средств индивидуальной защиты.

Режим повышенной готовности введен в Тульской области с 16 марта, его действие было продлено до 15 июня. Часть мер была ослаблена, в частности, с 1 июля отменены цифровые пропуска для пересечения границы региона, разрешена работа летних кафе с открытой верандой, магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. При этом основная часть ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности, продолжает сохраняться.

К 15 июня в Тульской области выявлено 5 436 заразившихся коронавирусом. По данным оперштаба региона, 3 401 человек выздоровел, 60 умерли.

О распространении вируса

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,9 млн человек, более 430 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 537 210 случаев заражения, выздоровели 284 539 человек, умер 7 091. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.