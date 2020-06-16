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Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook и Instagram

Больше всего на проблемы в работе сервисов жалуются в США

ТАСС, 16 июня. Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается во вторник на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе сервисов жалуются в США (в особенности в штатах Нью-Йорк и Калифорния), а также в Канаде, Великобритании, Турции, Нидерландах, Польше и Перу. В России незначительные проблемы в работе Instagram зафиксированы в Москве.

Проблемы в работе Instagram возникают в основном с просмотром новостной ленты (около 66%), еще примерно 17% жалуются на сложности с входом в соцсеть, а около 16% не могут воспользоваться сайтом Instagram. В то же время 56% жалоб на работу Facebook связаны с полным отключением социальной сети, 25% пользователей испытывают проблемы с входом в Facebook, 15% жалуются на неполадки в просмотре новостной ленты.

Facebook, Instagram принадлежат компании Facebook.

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