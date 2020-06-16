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В Казань прибыл рейс с российскими гражданами из Еревана и Антальи

Ранее генконсульство России в Анталье сообщало, что из Турции вылетел рейс с 179 пассажирами. Такое же число россиян доставил самолет по маршруту Ереван - Москва - Казань - Махачкала

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Вывозной рейс с гражданами России из Еревана (Армения) и Антальи (Турция) прибыл в международный аэропорт Казань. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала flightradar24.com.

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"Дата - 15 июня 2020. Прибытие - 23:27", - говорится на странице портала.

Ранее в посольстве РФ в Ереване сообщили ТАСС, что 15 июня авиакомпания "Аэрофлот" выполнила вывозной авиарейс по маршруту Ереван - Москва - Казань - Махачкала. Таким образом, домой смогли вернуться 179 россиян. В свою очередь, на странице на Facebook Генерального консульства России в Анталье сообщается, что 15 июня в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота" вылетели 179 пассажиров, которых в этот же день планировалось доставить внутренними авиалиниями в Казань и Махачкалу.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Теги
АрменияТурцияРоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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