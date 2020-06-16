{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Врачи военного мобильного госпиталя в Чите выписали первых вылечившихся от коронавируса

Из госпиталя выписали восемь человек, на лечении в нем находятся 40 пациентов

ЧИТА, 16 июня. /ТАСС/. Первых пациентов выписали из многопрофильного мобильного госпиталя, развернутого военными в Чите для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщили в российском военном ведомстве.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сегодня из госпиталя, развернутого в Чите, были выписаны первые пациенты. За прошедшие сутки поступило 19 пациентов. На лечении в госпитале находятся 40 человек. Сегодня произведена выписка первых восьми пациентов. Все выписаны после двукратных отрицательных результатов тестов на наличие коронавирусной инфекции", - сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что все выписанные остались довольны работой военных медиков и оснащенностью госпиталя.

4 июня Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ отметил сложную динамику с распространением коронавируса в Забайкалье и поручил Минобороны развернуть в регионе военный госпиталь. Военные в течение двух суток развернули госпиталь в Чите и приступили к работе 7 июня. Госпиталь полностью укомплектован оборудованием, персоналом и лекарствами. В учреждении работают 133 человека.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗабайкальский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В Казань прибыл рейс с российскими гражданами из Еревана и Антальи
Ранее генконсульство России в Анталье сообщало, что из Турции вылетел рейс с 179 пассажирами. Такое же число россиян доставил самолет по маршруту Ереван - Москва - Казань - Махачкала
Читать полностью