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Эвакуированные из-за паводка жители села на Камчатке вернулись в свои дома

Уровень воды на реке Парень возле одноименного села снизился до 178 см

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июня. /ТАСС/. Жители удаленного села Парень на севере Камчатки, которые в начале июня были эвакуированы из населенного пункта из-за паводка, вернулись в свои дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

5 июня из-за подъема воды в реке Парень на Камчатке из подтопленного села с одноименным названием были эвакуированы 24 человека. Через несколько дней в ближайший населенный пункт - село Манилы, улетели еще 17 жителей.

"На реке Парень в районе одноименного села за несколько дней уровень воды снизился с 300 до 178 см. Придомовые территории очистились от воды. Подача электроэнергии осуществляется без перебоев, с продовольствием проблем нет. В свои дома вернулись 36 человек, из них 18 детей", - говорится в сообщении.

Село Парень расположено в устье реки на берегу Пенжинской губы, в 1,1 тыс. километрах от Петропавловска-Камчатского. В нем проживает около 70 человек.

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