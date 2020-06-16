Власти Дагестана сообщили, что ситуация с гражданами Азербайджана в лагере нормализовалась

МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Ситуация с требующими пропустить через российско-азербайджанскую границу гражданами Азербайджана, которые находятся в несанкционированном лагере в Дагестане, нормализовалась. Об этом ТАСС сообщил во вторник и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев.

Находящиеся на территории Дербента и Дербентского района граждане Азербайджана, которые не смогли выехать из России в связи с закрытием границы из-за пандемии, требуют пропустить их на родину. Несанкционированный лагерь с азербайджанцами находится около села Куллар Дербентского района на границе с Магарамкентским районом Дагестана.

"На данный момент конфликт урегулирован, ситуация под контролем властей, общественный порядок не нарушен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в понедельник вечером, когда граждане Азербайджана получили список из 120 человек, которые должны вернуться на родину в ближайшие дни при организации очередного спецкоридора через таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" на российско-азербайджанской границе в Дагестане. "В списки, которые формируются азербайджанской стороной, не попали все, что и возмутило людей. Отсюда и пошли недовольство, волнения", - пояснил глава района.

Ранее в понедельник Фуад Шихиев подтвердил ТАСС, что в пункте временного размещения "на самом деле есть волнения". Он отметил, что на месте инцидента находятся полицейские, сотрудники Росгвардии, а также руководство района, которое ведет переговоры.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за пандемии, заработал в Дагестане на границе Магарамкентского и Дербентского районов. Были развернуты палатки для проживания 360 человек.