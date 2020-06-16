"Аэрофлот" доставил в Махачкалу вернувшихся из Турции и Армении россиян

МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" доставил из Москвы в Махачкалу россиян, которые в понедельник вернулись из Антальи и Еревана, сообщил ТАСС во вторник помощник гендиректора АО "Аэропорта Махачкала" Мурад Шамсудинов.

Ранее в посольстве РФ в Армении сообщили ТАСС, что 15 июня авиакомпания "Аэрофлот" выполнила вывозной авиарейс по маршруту Ереван - Москва - Казань - Махачкала. Таким образом, домой смогли вернуться 179 россиян. В свою очередь, на странице Генерального консульства России в Анталье сообщается, что 15 июня в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота" вылетели 179 пассажиров, которых в этот же день планировалось доставить внутренними авиалиниями в Казань и Махачкалу.

"Сегодня в 00:55 мск рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы с российскими гражданами на борту сел в аэропорту Махачкалы. Авиарейс выполнялся в целях возвращения домой российских граждан, находившихся в Турции и Армении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в аэропорт Махачкалы прибыли 26 жителей Дагестана, Чечни, Ингушетии и других соседних регионов. Мурад Шамсудинов отметил, что жители Дагестана, прибывшие этим рейсом, после проверки специалистами регионального управления Роспотребнадзора будут проходить обязательную 14-дневную изоляцию в обсерваторе. Остальные пассажиры будут доставлены в свои регионы.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.