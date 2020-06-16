Правительство Москвы направило на Камчатку 70 тонн грузов для борьбы с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июня. /ТАСС/. Самолет с почти 70 тоннами медоборудования, направленного правительством Москвы для помощи медикам Камчатки, приземлился на полуострове. Помощь удаленному региону столичные власти оказывают по просьбе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, сообщается на странице краевого Минздрава в Instagram.

В середине прошлой недели Яровая направила письмо в координационный совет при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Минздрав и Роспотребнадзор с просьбой направить врачей и медоборудование в Камчатский край, который в настоящий момент лидирует в Дальневосточном федеральном округе по числу зараженных на 100 тыс. человек населения.

"Из Москвы на Камчатку доставили почти 70 тонн медицинского груза для борьбы с COVID-19. "Боинг" доставил на полуостров 100 тыс. защитных костюмов, 3 млн масок, 2 тыс. пульсоксиметров, 200 бипап-аппаратов, которые облегчают поступление кислорода в легкие пациента и препятствуют накоплению углекислоты, а также 50 концентраторов кислорода. Это помощь Камчатскому краю от мэрии Москвы", - говорится в сообщении.

Все прибывшее оборудование и средства индивидуальной защиты распределят между учреждениями здравоохранения региона. Власти Камчатки уточнили, что регион может ожидать еще поставок медицинских грузов из столицы.

На Камчатке зарегистрировано более 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 461 человек выздоровели, 33 пациента умерли. По данным краевого Минздрава, 12% всех заразившихся коронавирусом на Камчатке - работники медучреждений.

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев также поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное число медицинских работников.