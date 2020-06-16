Выпускники школ чаще всего выбирают для поступления медицинские и IT-специальности

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Выпускники российских школ чаще всего выбирают для поступления медицинские и IT-специальности. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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"На вопрос, какие направления подготовки выбрали дети, поступающие в средние специальные учебные заведения, родители чаще всего называли IT- и медицинские специальности (16 и 12% соответственно). Родители абитуриентов вузов также чаще всего говорили, что их дети выбрали для себя врачебные и IT-профессии (21 и 15%)", - говорится в исследовании.

По словам родителей, 48% выпускников школ 2020 года планируют продолжить обучение в вузах, 22% - в средних специальных учебных заведениях. Так, 7% выпускников, которые планируют поступать в вузы в этом году, выбрали инженерные и юридические специальности, 6% хотят учиться на экономистов, 5% - на учителя, 4% - на химика, 2% - на журналиста.

Исследование также показало, что 8% выпускников школ, которые хотят продолжить обучение в средних специальных заведениях, выбрали педагогические и юридические специальности, 7% хотят учиться на дизайнеров, 5% - на повара/кондитера, 4% - на бухгалтеров.

Опрос проводился 7-11 июня во всех округах России. В нем приняли участие более 1,6 тыс. родителей детей, заканчивающих школу в этом году.