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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Приморье превысило 3 тыс.

За сутки в крае зафиксировали 88 новых случаев заражения коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом жителей Приморского края превысило 3 тысячи человек, сообщило во вторник правительство региона.

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"В Приморье зафиксировано 88 новых случаев COVID-19 за сутки, с нарастающим итогом 3 065. Выписаны из госпиталей 54 человека. Всего с инфекцией в регионе справились 1 774 заболевших", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общее количество летальных исходов составляет сейчас 28.

В связи со сложившейся в регионе эпидемилогической обстановкой в понедельник было принято решение продлить до 30 июня режим повышенной готовности, сохранить режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, оставить режим удаленной работы.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,9 млн человек, более 430 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 537 210 случаев заражения, выздоровели 284 539 человек, умер 7 091. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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