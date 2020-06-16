В Якутии трудоустроят летом около 2 тыс. бойцов из студенческих отрядов

ЯКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Около 2 тыс. бойцов из студенческих отрядов планируется трудоустроить летом в Якутии. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель регионального штаба Якутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Айсен Соловьев.

"В 2020 году по линии студенческих отрядов планируем организовать трудоустройство порядка 2 тыс. студентов. Уже достигнуты договоренности о трудоустройстве около 1,5 тыс. студентов", - сказал Соловьев.

Он отметил, что 160 бойцов направят на благоустройство в 12 населенных пунктах региона. Более 220 студентов будут заняты в пяти трудовых проектах по рыбопереработке в Сахалинской области, а также в Хабаровском и Камчатском краях. Для строительства инфраструктурных объектов и жилых домов в этом году направят примерно 230 студентов, которые прошли краткосрочные курсы по рабочим специальностям.

"Продолжается набор на работу в сфере строительства, по сельскохозяйственным направлениям. Рассматриваются заявки на работу на Чаяндинском месторождении в Ленском районе. Также после стабилизации ситуации по пандемии мы ожидаем возобновление работы лагерей и организаций по сервисному обслуживанию", - добавил собеседник агентства.

В прошлом году число бойцов из студенческих отрядов составляло 2,8 тыс. человек. Причина снижения численности стройотрядов в этом году связана с пандемией коронавируса.

В июне президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ совместно с Минпросвещения, Минтрудом, Минсельхозом и при участии организации "Российские студенческие отряды" разработать комплекс мер по поддержке занятости студентов в летний период. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял о планах организовать трудоустройство 60 тыс. студентов в летний период.