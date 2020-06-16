В парадах и шествиях в честь Дня Победы в ВВО примут участие более 21 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Участниками парадов и шествий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на территории Восточного военного округа (ВВО) станут более 21 тыс. человек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"На территории Восточного военного округа 24 июня пройдут семь парадов и 47 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В них примут участие около 21 тыс. человек, в том числе от Восточного военного округа - более 16,5 тыс. военнослужащих, от других ведомств - более 4,2 тыс. человек. Планируется задействовать свыше 600 единиц колесной и гусеничной техники", - сообщила пресс-служба.

Чтобы снизить риск распространения коронавируса, подразделения радиационной, химической и диологической защиты дезинфицируют транспорт, на котором перевозят людей, помещения, где они живут. За всеми участниками тренировок пристально наблюдают медики. Личный состав обеспечивают перчатками, медицинскими масками, а их контакты с другими военными и гражданским персоналом будут сведены к минимуму, уточнила пресс-служба.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен: именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 537 210 случаев заражения, выздоровели 284 539 человек, умер 7 091. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.