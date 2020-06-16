МО РФ в ближайшее время испытает на добровольцах разрабатываемую вакцину от коронавируса

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минобороны России в ближайшие дни проведет вакцинацию первых добровольцев, вызвавшихся для испытаний разрабатываемой военными совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи вакцины от коронавируной инфекции. Об этом во вторник журналистам сообщили в российском военном ведомстве.

"В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой - проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины", - сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что выборка добровольцев, в том числе соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина, согласованы Минздравом России.

"По результатам вакцинации первой группы будет осуществлена последовательная вакцинация компонентами вакцины остальной части добровольцев для оценки эффективности вакцины и исследования процесса выработки гуморального иммунного ответа (антител)", - пояснили в Минобороны.

В настоящее время отмечается хорошее состояние здоровья всех прибывших для участия в испытаниях добровольцев, военные медики непрерывно контролируют состояние их здоровья.

"Ежедневно проводится комплекс необходимых мероприятий по мониторингу основных жизненных показателей добровольцев и изучению ряда специальных параметров. Берутся анализы крови на антитела IgG и IgM, мазок из ротоглотки для ПЦР-диагностики на COVID-19. Все добровольцы имеют высокую степень мотивации, хорошо переносят карантин и подготовку к основной фазе испытаний", - подчеркнули в ведомстве.

Испытания вакцины

2 июня в Минобороны РФ сообщили, что для проверки безопасности и эффективности вакцины из различных подразделений по всей России были отобраны 50 военнослужащих, в том числе пять женщин. Все они военнослужащие по контракту, прапорщики и офицеры от 25 до 50 лет.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Центральный научно-исследовательский институт войск радиационной, химической и биологической защиты вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разрабатывают вакцину от коронавируса.

10 июня в военном ведомстве сообщили, что для участия в клинических исследованиях разработанной вакцины от COVID 19 отобраны две группы добровольцев. В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы - гражданские лица.

4 и 9 июня 50 военнослужащих добровольцев, среди которых 10 медицинских работников, поместили на 14-дневную изоляцию.

Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных проведены в 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России. Ранее специалисты института изучили и успешно испытали вакцины против лихорадки Эбола и ближневосточного респираторного симптома (MERS), а также универсальную вакцину против гриппа.