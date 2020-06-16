В Магаданской области открылся новый инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19

ТАСС, 16 июня. Инфекционный госпиталь открылся в поселке Ола Магаданской области на базе отремонтированной районной больницы. Планируется, что его временно будут использовать для лечения зараженных коронавирусной инфекцией, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

Капитальный ремонт в Ольской районной больнице начался в сентябре прошлого года и завершился в марте. Но из-за пандемии подрядчику поставили задачу по оснащению коек кислородом. В связи с этим открытие отодвинулось на более поздний срок.

"Корпус готов. Госпиталь находится в непосредственной близости от магаданской агломерации, что гарантирует предоставление врачебной помощи, если в этом возникнет необходимость. Здесь сделали стационарную разводку кислорода в соответствии с новыми требованиями. Это - наш стратегический резерв", - считает губернатор Магаданской области Сергей Носов.

По информации областных властей, в настоящее время специалисты заняты доукомплектованием инфекционного госпиталя. Сейчас в корпусе есть семь коек интенсивной терапии, ожидается поступление дополнительного оборудования. Сформировано временное штатное расписание. Врачи, медсестры и младший медперсонал будут работать в две смены, не выходя за пределы клиники. Персонал медучреждения прошел специальное обучение по уходу, обработке инструментов и помещений при работе с больными COVID-19, получил необходимые сертификаты.

В Магаданской области создан тройной запас общероссийского норматива по обеспеченности кислородом и коечным фондом, предназначенным для лечения больных коронавирусной инфекцией. В регионе для этих целей подготовлено 210 коек, из них 130 - с кислородом. Под госпитали для больных коронавирусом перепрофилировали несколько больниц, которые вернутся к обычной работе после завершения пандемии.

Всего в Магаданской области зарегистрировано 512 случаев заражения, 224 человека вылечились и выписаны из больницы, три пациента умерли.