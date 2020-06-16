В Новой Зеландии выявили два новых случая заражения коронавирусом впервые за 24 дня

СИДНЕЙ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии зарегистрировали за минувшие сутки два новых случая заражения коронавирусом впервые за последние 24 дня. Как сообщило во вторник министерство здравоохранения страны, общее число инфицированных увеличилось до 1 506.

По данным ведомства, оба зараженных прибыли в Новую Зеландию из Великобритании, чтобы попасть на похороны близкого человека. Согласно правилам, на территории страны они находились в изоляции и не имели контактов с друзьями и родственниками. После подтверждения диагноза инфицированные были помещены в специальные карантинные центры, откуда смогут выйти лишь после полного выздоровления.

В министерстве также отметили, что с 25 мая в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом. Всего в стране из-за инфекции умерли 22 человека. Выздоровели в общей сложности 1 482 заболевших. Первый случай заражения коронавирусом в Новой Зеландии выявили 28 февраля.

После стабилизации эпидемиологической ситуации власти Новой Зеландии отменили все эпидемиологические ограничения. Полностью восстановлена работа общественного транспорта, разрешены поездки по стране, открыты все магазины, производства, учреждения и ведомства. В обычном режиме работают предприятия общественного питания и сферы услуг, а также детские сады, общеобразовательные школы и вузы. Границы государства были частично открыты для въезда иностранцев, однако при выдаче виз предпочтение отдается родственникам и близким граждан Новой Зеландии.