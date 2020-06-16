Поездку в Россию ветеранов Второй мировой войны из США снова отложили

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Поездка группы американских ветеранов Второй мировой войны в Россию для участия в мероприятиях по случаю 75-летия Победы вновь отложена, предположительно, на сентябрь. Об этом сообщил ТАСС в понедельник президент американского неправительственного фонда The Greatest Generations Foundation, который занимается организацией визита, Тимоти Дэвис.

По его словам, из-за распространения коронавируса американских ветеранов сейчас не могут пригласить в РФ на мероприятия по случаю 75-летия Победы. Как он отметил, "всех огорчает, что герои Второй мировой войны из США не смогут присоединиться к российским ветеранам [Великой Отечественной войны]". Говоря о том, когда может состояться поездка, Дэвис сообщил, что в организации "рассматривают варианты в сентябре".

В конце мая Дэвис сообщил ТАСС, что группа ветеранов Второй мировой войны намерена прибыть в РФ в июне в связи с проведением парада Победы. Он отмечал тогда, что поездка предварительно запланирована "на 20-30 июня". Предполагалось, что "ветераны посетят Москву и Санкт-Петербург".

До этого ожидалось, что группа, в состав которой войдут 12 американских участников Второй мировой войны в возрасте от 96 до 103 лет, прибудет в Россию в начале мая и примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Как отмечал Дэвис, все эти американские ветераны "участвовали в боях на Западном фронте". Ранее планировалось, что они встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге, Волгограде и Москве. Тогда визит также был отложен из-за распространения коронавируса.

"Отправкой американских ветеранов в Россию мы хотим почтить память всех советских солдат, которые сражались и погибали за свою страну и за свободу во всем мире, - отмечал ранее президент фонда The Greatest Generations Foundation в интервью ТАСС. - На их долю выпали ужасные страдания, нужно хранить память о них". Как отмечал Дэвис, во время поездки американцы "встретятся с российскими друзьями" из числа ветеранов Великой Отечественной войны. По словам президента фонда, "вместе они смогут почтить память" всех погибших.

The Greatest Generations Foundation базируется в городе Денвер (штат Колорадо). Фонд регулярно проводит поездки американских ветеранов в страны, где те участвовали в боях. По словам Дэвиса, организация выступает в поддержку "вечных принципов мира и справедливости", привлекая внимание к самоотверженности, проявленной ветеранами, в надежде, что будущие поколения не забудут принесенных жертв.