Нацпарк "Земля леопарда" в Приморье принял первых посетителей после снятия ограничений

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае во вторник принял первых посетителей после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. На маршрутах в парке уже побывал десяток человек, сообщили ТАСС в пресс-службе резервата.

"Однодневные экомаршруты вновь открылись для гостей национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае. Возобновлены экскурсии и допуск посетителей на территорию для пеших прогулок группами до пяти человек с соблюдением мер безопасности. Первыми побывать в нацпарке смогут местные жители", - говорится в сообщении нацпарка.

Решение об открытии экологических троп и маршрутов руководство "Земли леопарда" приняло 15 июня. До 22 июня из-за ограничения по въезду в Хасанский район попасть в парк смогут только местные жители. В первый день после снятия ограничений специалисты особо охраняемой природной территории провели одну групповую экскурсию, были и желающие посетить нацпарк самостоятельно.

Сотрудники "Земли леопарда" обеспечили для посетителей возможность социальной дистанции, чтобы при покупке билетов не возникало скоплений людей. У визит-центра нацпарка в селе Барабаш организована бесконтактная термометрия.

Национальный парк "Земля леопарда" создан в 2012 году на юге Дальнего Востока, недалеко от Владивостока, для защиты краснокнижных крупных кошек. По итогам 2018 года, там были замечены 97 взрослых дальневосточных леопардов и не менее 22 котят. Кроме того, там зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра.

Создание и развитие особо охраняемых природных территорий является одной из задач программы, входящей в нацпроект "Экология" федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". За шесть лет в стране появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 млн га. Особое внимание уделяется развитию экотуризма: если в 2018 году российские заповедники и национальные парки посетили менее 3,6 млн человек, то в 2024 число экотуристов должно возрасти почти до 7,9 млн.