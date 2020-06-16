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Пандемия коронавируса нового типа

Во Вьетнаме за два месяца не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Под наблюдением врачей пока еще продолжают оставаться 11 инфицированных

ХАНОЙ, 16 июня. /ТАСС/. Вьетнамские власти за прошедшие два месяца не зафиксировали случаев заражения коронавирусом внутри страны. Об этом сообщили во вторник в национальном координационном комитете по профилактике и контролю за распространением коронавируса.

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"В стране наступил 61-й день без новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в обществе", - отмечается в распространенном комитетом коммюнике. Также сообщается, что к настоящему моменту полностью выздоровели 323 из 334 человек, в том числе и 49 иностранцев, у которых ранее было диагностировано заражением коронавирусом. Под наблюдением врачей пока еще продолжают оставаться 11 инфицированных, среди которых один иностранный гражданин.

На фоне позитивной динамики в борьбе с распространением коронавирусной инфекции вьетнамские власти с мая начали поэтапно снимать действовавший в стране режим социальной изоляции. С июня в полном объеме восстановлена работа общественного транспорта и авиационное сообщение внутри страны, а также возобновлена работа предприятий торговли и сферы услуг.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 8 млн человек, более 430 тыс. умерли.

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ВьетнамПандемия коронавируса нового типа
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