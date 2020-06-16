Роскачество не выявило нарушений по качеству бензина Аи-92 на АЗС Москвы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Эксперты Роскачества проверили автомобильный бензин Аи-92 на семи московских АЗС, по итогам исследования не обнаружено ни одного несоответствия бензина установленным законом требованиям, говорится в сообщении организации.

Бензин оценивался более чем по 30 параметрам качества и безопасности, включая наличие в нем потенциально вредных веществ (массовые доли серы и органически связанного кислорода, концентрации свинца, марганца и железа, объемные доли углеводородов, монометиланилина, бензола и оксигенатов), потребительские свойства топлива (октановое число, давление насыщенных паров, концентрация смол, плотность при 15 градусах по Цельсию, испытание на медной пластинке, водорастворимые кислоты и щелочи и кислотность) и иные параметры.

В результате вся продукция, отобранная для дополнительного исследования, получила наивысший балл, отмечают в Роскачестве.

Исследование организовано в рамках соглашения о взаимодействии с Росстандартом, в соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению общественного контроля в сфере топливного рынка.