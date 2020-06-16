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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Глава Минприроды заявил, что речи об отмене экологической экспертизы быть не может

Дмитрий Кобылкин назвал любые попытки снизить экологические требования недопустимыми

ТАСС, 16 июня. Промышленным компаниям необходимо пересмотреть свое отношение к Арктике, при этом не может быть речи об отмене экологической экспертизы. Об этом заявил во вторник ТАСС глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, находясь с рабочей поездкой в Норильске.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил поправки ко второму чтению законопроекта, призванного ускорить приоритетные стройки РЖД. Согласно публикации, неназванные авторы поправок считают необходимым полностью отменить обязательную экологическую госэкспертизу проектной документации строительства объектов первой категории. В комитете опровергли внесение поправок.

"С советского времени в Арктике накопилось много промышленных отходов, которые не просто отравляют окружающую среду, но и жизнь местного населения. Прежде чем реализовывать новые проекты, необходимо разобраться с накопленным ущербом. Любые попытки снизить экологические требования недопустимы. А речи об отмене экологической экспертизы быть не может", - сказал Кобылкин.

Как отметил министр, причины аварии в Норильске устанавливаются, им будет дана соответствующая оценка. Важно сейчас осуществить меры по восстановлению экосистем с учетом предложений коренного населения.

"Главная помощь, которую сегодня компания должна оказать местному и коренному населению - максимально быстро перейти на использование наилучших доступных технологий и провести модернизацию производства. И именно поэтому нацпроект "Экология" имеет ключевое значение", - добавил Кобылкин.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

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Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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