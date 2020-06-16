Глава Минприроды заявил, что речи об отмене экологической экспертизы быть не может

ТАСС, 16 июня. Промышленным компаниям необходимо пересмотреть свое отношение к Арктике, при этом не может быть речи об отмене экологической экспертизы. Об этом заявил во вторник ТАСС глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, находясь с рабочей поездкой в Норильске.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил поправки ко второму чтению законопроекта, призванного ускорить приоритетные стройки РЖД. Согласно публикации, неназванные авторы поправок считают необходимым полностью отменить обязательную экологическую госэкспертизу проектной документации строительства объектов первой категории. В комитете опровергли внесение поправок.

"С советского времени в Арктике накопилось много промышленных отходов, которые не просто отравляют окружающую среду, но и жизнь местного населения. Прежде чем реализовывать новые проекты, необходимо разобраться с накопленным ущербом. Любые попытки снизить экологические требования недопустимы. А речи об отмене экологической экспертизы быть не может", - сказал Кобылкин.

Как отметил министр, причины аварии в Норильске устанавливаются, им будет дана соответствующая оценка. Важно сейчас осуществить меры по восстановлению экосистем с учетом предложений коренного населения.

"Главная помощь, которую сегодня компания должна оказать местному и коренному населению - максимально быстро перейти на использование наилучших доступных технологий и провести модернизацию производства. И именно поэтому нацпроект "Экология" имеет ключевое значение", - добавил Кобылкин.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.