Эксперты назвали лучшие вузы России

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" заняли первые три позиции в рейтинге 100 лучших вузов России по версии агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

"Победителем стал МГУ им. М. В. Ломоносова, следом расположились МФТИ и НИЯУ МИФИ. Места с четвертого по шестое заняли СПбГУ, НИУ ВШЭ и МГИМО", - сообщили в пресс-службе.

Наивысшая концентрация лучших вузов отмечена в двух городах: 31 вуз в Москве и 11 в Санкт-Петербурге, также по пять университетов из топ-100 находятся в Томской и Московской областях.

Отмечается, что роста в рейтинге добились Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (переместился с восьмого на седьмое место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (с девятого на восьмое), Университет ИТМО (с 14 на 13), а также Московский авиационный институт (с 25 на 23). По мнению авторов, эти университеты стремительно прогрессируют в области научных публикаций, индексируемых в зарубежных наукометрических базах, улучшают показатели образовательной деятельности.

Синхронно улучшили свои позиции сразу три ведущих экономических вуза. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ переместилась с 11-й позиции на 10-ю. Финансовый университет поднялся в рейтинге с 15-го места на 14-е. А РЭУ им. Г. В. Плеханова занял 16-е место против 18-го годом ранее. Рост вузов в списке составители объясняют укреплением их связей с рынком труда.

Влияние пандемии

Эпидемические ограничения спровоцировали начало больших изменений в высшей школе как в России, так и в мире в целом, отмечают авторы. Наиболее очевидные из них касаются международного взаимодействия вузов и роста влияния IT на конкурентоспособность.

"Наличие мощных интернет-ресурсов и технологий становится неотъемлемым элементом "джентельменского набора", который должен быть у каждого университета, претендующего на глобальную конкурентоспособность", - привели в пресс-службе слова генерального директора агентства RAEX Дмитрия Гришанкова.

При подготовке рейтинга лучших вузов России использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 60 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей. Всего в рейтинге используется 42 показателя.