Дети, которых отец увел в лес на карантин в Приморье, вернулись в отремонтированный дом

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Дети, которых отец увел в лес в Приморье на время пандемии, вернулись домой после того, как в нем был завершен ремонт. Об этом сообщила ТАСС во вторник уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

В начале мая 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в поселке Кавалерово пропали трое малолетних детей. Как показала проверка, отец увел их в лес, чтобы приучить к жизни на природе и заодно дистанцироваться от других людей на время пандемии коронавируса. Отца детей решено было не ограничивать в родительских правах, но, пока в доме шел ремонт, они жили у бабушки.

"Дети уже дома, семья воссоединилась, там все в порядке во всех смыслах. Все ремонтные работы [в доме] были сделаны... все привели в порядок <...> Учитывая, что все в порядке, дети приехали домой от бабушки, обрадовались тому, насколько стало все уютно в доме", - сказала Романова.

Сейчас семья стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, поэтому периодически будут проходить встречи со специалистами. Через полгода семья может быть снята с учета.

Ранее Романова сообщила ТАСС, что дети действительно жили с отцом в лесу в палатке. Однако это было недалеко от их собственного дома, и условия, которые взрослый им создал, были вполне приемлемыми. Нарушение прав ребенка произошло, когда старший из них - девятиклассник - пропустил итоговое собеседование в школе по одному из предметов.