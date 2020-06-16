Лучшим врачам России вручат премию "Призвание"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Группу московских врачей под руководством главного врача НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Токарева, а также медицинские коллективы из Новосибирска, Томска, Тюмени и других городов наградят профессиональной премией "Призвание". Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Первого канала, который выступает соучредителем премии.

В этом году премию врачам вручат в 20-й раз. Церемонию будут вести телеведущая и врач Елена Малышева и музыкант, врач скорой помощи Александр Розенбаум. Церемония состоится в театре "Русская песня" Надежды Бабкиной, телезрители смогут посмотреть ее 21 июня.

"В День медицинского работника на сцену поздравить врачей и сказать им спасибо выйдут пациенты, которым они помогли, волонтеры, популярные артисты и телеведущие, - сказали в пресс-службе. - За создание первого теста в России на коронавирус премию получит группа ученых под руководством профессора Максютова из Новосибирска. Группу московских врачей под руководством А. С. Токарева наградят за экстренное перепрофилирование многопрофильных больниц в инфекционные стационары для работы с особо опасной инфекцией".

Группу ученых под руководством доктора медицинских наук, профессора, академика РАН, директора НИИ кардиологии Томского НИМЦ Сергея Попова и директора ООО "Лорге Медикал" Николая Киселева наградят за создание системы электронного картирования сердца и решения фундаментальных вопросов развития аритмий.

Как отметили в пресс-службе канала, сразу после церемонии награждения зрителей ждет трансляция акции "Спасибо врачам!", где главными героями станут все те, кто был на передовой борьбы с пандемией - врачи, медсестры, волонтеры, а также их пациенты, победившие болезнь. Зрители также могут принять участи в акции "Скажи спасибо своему врачу!" - для этого уже открыты горячие линии, позвонив на которые, можно рассказать свою историю выздоровления и выразить благодарность своему врачу, также историю можно выложить в соцсетях с хештегом #СпасибоВрачам. Лучшие из них будут показаны в эфире.

"Призвание" - главная медицинская премия России, где профессиональные врачи и организаторы здравоохранения оценивают работу своих коллег. Традиционно лучших врачей отмечают в номинациях "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За верность профессии".​​​​​