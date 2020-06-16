Победители программы "Земский учитель" назвали причины переезда на Дальний Восток

ТАСС, 16 июня. Победители федеральной программы "Земский учитель" переезжают в сельскую местность на Дальнем Востоке в расчете на более высокий заработок, а также из-за хорошей экологии и природных красот. Об этом ТАСС рассказали учителя из разных регионов России, которые решили в новом учебном году продолжить свою педагогическую работу в школах Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Программа "Земский учитель" начала работу в 2020 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Победители профессионального конкурса, которые решат переехать на работу в села и малые города России, получат единовременную выплату в 1 млн рублей. Для учителей, решивших переехать на Дальний Восток, подъемное пособие увеличено до 2 млн рублей. И большинство опрошенных учителей пошли на такой шаг в том числе из-за повышенного дальневосточного коэффициента.

Один из победителей конкурса - учитель химии и биологии из Оренбургской области Разиль Тимиргалиев рассказал, что рассчитывает благодаря переезду на Сахалин улучшить свои жилищные условия. "Я подавал заявку в январе, как только программа началась, сразу в несколько регионов, но именно Сахалин у меня был в приоритете. Попасть именно в этот регион хотел не просто так: во-первых, у меня знакомый там работает, во-вторых, зарплата там намного выше, чем в Оренбургской области. Сейчас у меня нет жилья, и на зарплату учителя здесь его не купишь <…> Программа предполагает, что мне нужно проработать на Сахалине пять лет, но так как мне до выслуги остается шесть, думаю, что шесть лет я точно пробуду на острове при условии, что все будет нормально", - сказал Тимиргалиев.

Учитель добавил, что ожидает от переезда только хорошего, но некоторые опасения у него все-таки есть: "В сахалинских СМИ я прочитал, что в том районе, где буду работать, дикие животные выходят к людям. В Оренбургской области мне не приходилось с ними встречаться, а на Сахалине о каких-то ужасных случаях пишут. Этого я пока немного опасаюсь", - сказал Тимиргалиев.

За высокими зарплатами едет на Камчатку и учитель начальных классов из Ставропольского края Марина Иванова. Педагог будет учить первоклассников в школе удаленного Карагинского района, где долгое время не хватало учителей для самых маленьких.

"Я всегда мечтала побывать на Камчатке, видела этот удивительно красивый край на фотографиях. А тут возможность представилась, заработок хороший предложили, посоветовались с мужем и решили поехать. Я много лет жила в Сибири, поэтому в камчатские морозы после южной жары очень хочется. Даже на расстоянии девяти тысяч километров чувствую, что в новой школе меня ждут, и это приятно, так как коллектив очень важен. Представляю уже момент, когда я встречу своих "первачков", надеюсь, что смогу быть полезной Камчатке", - сказала Иванова.

В тундру и обратно

Педагогов не пугает ни удаленность Дальнего Востока, ни его непростые климатические условия. Например, в Якутии более половины вакансий новой федеральной программы пришлось на арктические районы. "Одной из наиболее востребованных вакансий стала должность учителя русского языка и литературы в школе Момского района (находится более чем в 800 км к востоку от Якутска - прим. ТАСС). На работу туда изъявили желание выехать 18 претендентов. Всего же в регион поступило более чем 350 заявок для участия в программе "Земский учитель", определены победители по 18 вакантным должностям из имеющихся 19", - сказали в пресс-службе регионального Минобрнауки.

Одной из победительниц конкурса в Якутии стала Марианна Семенова, которая почти 30 лет проработала учителем русского языка и литературы в Сунтарском районе республики. В сентябре ей впервые предстоит выйти на работу в арктическом районе. "Приятно удивилась, что выбрали именно меня. Еду в арктический район впервые, сообщили, что там выделено общежитие для учителей", - сказала она.

А вот учитель английского языка Мария Матвеева, наоборот, решила переехать из арктической Чукотки в регион с более комфортным климатом - в Хабаровский край. "На Чукотку я приехала из Горноалтайска и, проработав 2,5 года в [поселке] Эгвекиноте, решила принять участие в программе "Земский учитель". Стала победителем и выбрала из предложенных мест жительства Хабаровский край из-за его транспортной доступности, а также достаточно низкой по сравнению с Чукоткой стоимостью продуктовой корзины", - объяснила она свой выбор.

Педагог добавила, что в пользу Хабаровского края ее склонила и душевность директора лицея, где с сентября начнет работать учитель. Подъемную выплату семья Матвеевой планирует потратить на жилье, которое пока находится в залоге у банка.

Условия программы

Несмотря на то, что условия программы "Земский учитель" не предполагают участия в ней иностранцев, победителем конкурса может стать и педагог, временно не проживающий на территории РФ, но имеющий российское гражданство. Преподаватель английского языка Оксана Балясникова несколько лет по семейным обстоятельствам жила на Украине, но после победы в конкурсе переедет в село Липовцы Приморского края.

"Я четыре года работала в этой школе, но два года назад нам пришлось уехать на Украину, к родителям. Теперь появилась возможность вернуться. Сейчас младшеклассники, которых я учила, уже перешли в шестой класс. Никаких опасений переезд не вызывает, а основная сложность состоит в его стоимости: преодолеть придется 10 тыс. км, нужно перевезти все вещи, а это не очень дешево. Планируем приобрести в селе собственное жилье, на покупку которого пойдет в том числе подъемное пособие, полученное по программе", - сказала педагог.

Все победители программы "Земский учитель", с которыми удалось побеседовать корреспондентам ТАСС, обращают внимание, что на новом месте работы они планируют профессионально расти. И это несмотря на то, что школы зачастую находятся вдали от региональных центров. Учитель физики из Забайкалья Алексей Иванов, например, собирается открыть школу каратэ и построить дом в небольшой деревне региона.

"У меня богатый опыт жизни и работы в сельской местности. Много лет занимаюсь спортом, преподаю в секции каратэ, со временем открою школу каратэ, буду там преподавать. В любой ситуации нужно искать плюсы. Смотрите: жить я буду на земле, экология в селе другая, школа современная. А что еще надо?", - уверен победитель программы.

В программе "Земский учитель" могут участвовать учителя, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Максимально допустимый возраст для участия в программе - 55 лет. Переезд возможен в населенный пункт, число проживающих в котором не превышает 50 тыс. человек. Это может быть село, рабочий поселок, поселок городского типа, небольшой город. Каждый участвующий в программе обязуется отработать в выбранном месте не менее пяти лет, а в случае неисполнения этого пункта учителям придется вернуть выплаченные подъемные средства.