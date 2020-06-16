"Ведомости": камеры с функцией распознавания лиц появятся в российских школах

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российские школы оснастят системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Реализовывать проект будет Национальный центр информатизации (входит в Ростех) по заказу региональных департаментов образования, сообщает во вторник издание "Ведомости" со ссылкой на участников сотрудничества.

Согласно подсчетам газеты, общая сумма контрактов между заказчиками и подрядчиком составляет более 2 млрд рублей.

По данным издания, проект является частью национальной программы "Цифровая экономика". На первом этапе реализации проекта камеры уже были установлены в 1 608 школах в 12 регионах. Всего планируется установить системы видеонаблюдения в 43 тыс. российских школ.

Отмечается, что система с модулем распознавания лиц способна в реальном времени отслеживать лица в потоке людей и сверять их со списком авторизованных лиц. Таким образом, в образовательное учреждение могут войти только подтвержденные системой посетители. При этом система также контролирует появление на территории школы или в самом здании нежелательных лиц.

Среди поставляемого оборудования будут системы видеонаблюдения для размещения внутри помещения (на лестницах, в коридорах, залах), а также наружного для обеспечения безопасности периметра и прилегающей территории школ. Систему также можно использовать для проведения переклички в классах и для введения учета рабочего времени сотрудников.