{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ведомости": камеры с функцией распознавания лиц появятся в российских школах

В образовательное учреждение смогут войти только подтвержденные системой посетители
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российские школы оснастят системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Реализовывать проект будет Национальный центр информатизации (входит в Ростех) по заказу региональных департаментов образования, сообщает во вторник издание "Ведомости" со ссылкой на участников сотрудничества.

На эту тему

Согласно подсчетам газеты, общая сумма контрактов между заказчиками и подрядчиком составляет более 2 млрд рублей.

По данным издания, проект является частью национальной программы "Цифровая экономика". На первом этапе реализации проекта камеры уже были установлены в 1 608 школах в 12 регионах. Всего планируется установить системы видеонаблюдения в 43 тыс. российских школ.

Отмечается, что система с модулем распознавания лиц способна в реальном времени отслеживать лица в потоке людей и сверять их со списком авторизованных лиц. Таким образом, в образовательное учреждение могут войти только подтвержденные системой посетители. При этом система также контролирует появление на территории школы или в самом здании нежелательных лиц.

Среди поставляемого оборудования будут системы видеонаблюдения для размещения внутри помещения (на лестницах, в коридорах, залах), а также наружного для обеспечения безопасности периметра и прилегающей территории школ. Систему также можно использовать для проведения переклички в классах и для введения учета рабочего времени сотрудников.

Теги
Россия
75-летие Победы
Парад Победы в Симферополе отменили
Мероприятие не состоится в целях безопасности из-за пандемии нового коронавируса
Читать полностью