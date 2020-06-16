Соцработникам Оренбуржья выплатили 1,2 млн руб. компенсаций за простой во время карантина

ОРЕНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Прокуратура Оренбургской области выявила нарушение прав 457 сотрудников учреждений социального обслуживания, которых во время карантина отправили в простой со снижением зарплаты. Всего работники недополучили порядка 1,275 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном во вторник.

"В ходе проверок в 19 учреждениях социального обслуживания населения области выявлены нарушения прав 457 работников. Все они во исполнение приказа министра социального развития области "О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции" с 22 апреля 2020 года незаконно были направлены в простой с существенным снижением размера оплаты труда. В итоге работники недополучили заработок в общей сумме 1 млн 275 тыс. рублей. В настоящее время права соцработников полностью восстановлены", - сказано в сообщении.

Восемь учреждений произвели перерасчет зарплаты после того, как прокуратура опротестовала приказ министра. Руководителям еще 11 организаций прокуроры внесли представления с требованием устранить допущенные нарушения законодательства, уточнили в надзорном ведомстве.

С 22 апреля социальные учреждения Оренбургской области с целью предотвратить угрозу распространения коронавирусной инфекции начали переход на специальный график работы: продолжительность каждой смены должна длиться не менее 14 дней. По данным Министерства социального развития региона, такой режим был установлен в 25 учреждениях, где находятся 3 708 проживающих и 881 сотрудник.