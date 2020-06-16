Супругу Зеленского госпитализировали из-за коронавируса

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Супруга президента Украины Елена Зеленская госпитализирована в больницу Киева с двусторонней пневмонией, которую спровоцировал коронавирус. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

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"Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу Киева. Диагноз COVID-19", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что у супруги главы государства двусторонняя пневмония средней степени тяжести.

Проведенные в понедельник очередные тесты на коронавирус Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат, добавили в офисе президента.

Ранее стало известно, что глава украинского государства перешел на особый режим работы: временно отменены встречи, совещания проводятся в онлайн-режиме, исключено участие в массовых мероприятиях. Круг лиц, с которыми президент общается лично, сужен до охраны и ближайших помощников.

12 июня Зеленская сообщила, что у нее положительный результат теста на коронавирус. Она находилась на амбулаторном лечении, была изолирована.

По данным Минздрава на утро вторника, в стране число зараженных коронавирусом увеличилось за прошедшие сутки на 666 человек до 32 476 человек с начала пандемии.