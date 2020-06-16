В Совфеде предлагают сократить новогодние каникулы в 2021 году из-за пандемии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году из-за сокращения количества рабочих дней в 2020 году в связи с пандемией. Текст законопроекта, направленный для отзыва главе Минтруда РФ Антону Котякову, есть в распоряжении ТАСС.

"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января. Указанные изменения будут действовать только в 2021 году", - говорится в пояснительной записке к документу.

Сенатор напомнил, что в связи с пандемией с 30 марта по 30 апреля, а затем с 6 по 8 мая 2020 года были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. "Одновременно с этим в период с 30 марта многие сотрудники переведены на неполный рабочий день, а также на другие режимы, предполагающие свободный график работы. В объявленные президентом РФ нерабочие дни работодатели обязаны были сохранить и выплачивать заработную плату сотрудникам, в том числе и при отсутствии выполнения трудовой функции или частичном выполнении", - уточнил Кутепов.

Как подчеркивается в пояснительной записке, режим нерабочих дней не учитывается как отпуск, работодатель обязан предоставить очередной отпуск работнику. При этом до июня 2020 года (два месяца) рабочий режим был существенно ограничен. Согласно производственному календарю на 2020 год, рабочих дней в году должно быть 247, а выходных 118 (с учетом суббот, воскресений и праздничных дней), напомнил Кутепов. Он добавил, что ряд предприятий и организаций не возобновили работу и после майских праздников, так как "снятие ограничений в разных регионах проходит по-разному, но в любом случае поэтапно".

Кроме того, "с учетом дня голосования по поправкам в конституцию и выходного дня, в который будут проведены военные парады и артиллерийские салюты в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, выходных дней будет 120, а дополнительно нерабочих дней 27", сказал он. "Таким образом, уже за первые шесть месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих, количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%", - подчеркнул Кутепов.