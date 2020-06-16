Таможенники обнаружили в аэропорту Петербурга посылку в ЕС со старинными иконами и крестом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники Пулковской таможни обнаружили в аэропорту Санкт-Петербурга посылку в страну Евросоюза от жителя города, в которой были шесть старинных икон, а также древний нательный крест, представляющие культурную ценность. Об этом сообщили журналистам в Северо-Западном таможенном управлении.

"По заключению экспертно-криминалистической службы все предметы посылки оказались культурными ценностями", - говорится в сообщении.

Всего в посылке было найдено шесть икон. Большинство из них, по заключению экспертов, датируются XIX веком, а также одна, так называемая путевая икона Николая Чудотворца, изготовлена во второй половине XVIII века. Иконы выполнены по технологии меднолитной пластики из сплава.

Также в отправлении обнаружили нательный крест. "Крест является предметом русского средневековья. Его создание можно отнести к XII-XV векам", - отметили в ведомстве.

Таможня возбудила два административных дела по статье 16.3 КоАП РФ ("Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза"). Статья предполагает штраф, а также возможную конфискацию икон и креста, которые пытались отправить в посылке.