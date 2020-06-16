Коэффициент распространения коронавируса не выше 1 в 10 регионах, где больше всего случаев

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса составил во вторник 1 и меньше во всех десяти регионах России с наибольшим числом подтвержденных случаев заражения. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Так, в Москве и Подмосковье показатель остался на уровне 0,97, в Санкт-Петербурге он по-прежнему находится на отметке 0,83. Самым низким коэффициент оказался в Нижегородской области - 0,76, самым высоким - в Калужской, где он равен ровно 1.

В Свердловской и Ростовской областях показатель составил соответственно 0,83 и 0,81, в Красноярском крае - 0,94, в Дагестане - 0,95, в Тульской области - 0,92.

В целом в России коэффициент, по подсчетам ТАСС, опустился с 1 до 0,98.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.