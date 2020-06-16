Заявки на получение дальневосточного гектара в Бурятии подали более 4,4 тыс. человек

УЛАН-УДЭ, 16 июня. /ТАСС/. Органы власти Бурятии приняли за 10 месяцев с начала запуска в республике программы "Дальневосточный гектар" более 4,4 тыс. заявлений, заключено свыше 1,3 тыс. договоров. Об этом сообщили журналистам во вторник в региональном министерстве имущественных и земельных отношений.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар" - местные жители могут получить участки за 42 дня с момента подачи заявки, при этом они на пять лет освобождаются от земельного налога. С 1 февраля 2020 года право бесплатно оформить земельный участок в Бурятии или Забайкалье получат все жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 августа 2020 года - жители остальных регионов России.

"С 1 августа 2019 года по 8 июня 2020 года поступило 4 431 заявление, заключен 1 371 договор, прошедший государственную регистрацию. Наиболее востребованные земельные участки расположены в Кабанском, Иволгинском, Селенгинском, Прибайкальском, Тарбагатайском районах и в городе Кяхта", - сообщили в министерстве.

Чаще всего люди оформляют дальневосточные гектары для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства, расширения крестьянско-фермерских хозяйств.

Как сообщили в пресс-службе Народного Хурала Бурятии, на ближайшей сессии, в июле, будет обсуждаться вопрос расширения территории, попадающей под действие программы "Дальневосточный гектар": правительство Бурятии предложило сократить буферную зону вокруг Улан-Удэ на 1 тыс. га в Заиграевсокм районе, расположенном рядом со столицей республики. "Предлагаемые для открытия земли расположены в непосредственной близости к улусу Добо-Енхор, в 14 км по автодороге к северо-западу от центра сельского поселения "Ацагатское" - села Нарын-Ацагат. Расстояние до города Улан-Удэ составляет 35 км, территория привлекательна близостью к столице республики, транспортной доступностью, наличием необходимой инженерной инфраструктуры", - пояснили в пресс-службе регионального заксобрания.

Из действия программы "Дальневосточный гектар" в Бурятии исключена центральная экологическая зона Байкала, заповедники, нацпарки и другие особо охраняемые природные территории. Дополнительно в запрещающую зону включены Северобайкальск, Улан-Удэ и 20-километровая буферная зона вокруг него, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.