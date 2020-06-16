Кустурица приедет на парад Победы по приглашению Сергея Шойгу

БЕЛГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Сербский режиссер Эмир Кустурица приедет на парад Победы в Москву по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом он сообщил порталу "Искра".

Режиссер в комментарии порталу отметил, что 24 июня он "будет присутствовать на Красной площади и наблюдать за величественным парадом в честь 75-летия победы российского оружия в Великой Отечественной войне".

Информационный ресурс также разместил приглашение Кустурице за подписью Шойгу: "24 июня 2020 года на Красной площади города Москвы состоится парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этот день по Красной площади плечом к плечу с российскими военнослужащими пройдут и наши сербские братья. Эмир, приглашаю тебя в качестве почетного гостя принять участие в этом знаменательном событии. От всей души желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов".

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны РФ пригласило для участия в параде Победы подразделения 19 армий мира. По его словам, в параде Победы на Красной площади будет задействовано около 14 тыс. человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных учреждений и юнармейцев.

26 мая президент России Владимир Путин на совещании с Шойгу объявил, что парад пройдет 24 июня. Путин пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический Парад Победы, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Президент поручил главе Минобороны исключить любые риски для здоровья участников парада.