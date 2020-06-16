Власти Якутии заявили, что на Чаяндинском месторождении не осталось зараженных COVID-19

ЯКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Вахтовых рабочих, инфицированных коронавирусом, не осталось на территории Чаяндинского месторождения в Якутии, где ранее был выявлен очаг заражения. Об этом сообщил во вторник глава региона Айсен Николаев во время заседания Ленского клуба - площадки для обсуждения проблем Дальнего Востока.

"На Чаяндинском месторождении ни одного больного нет из 10,5 тыс. человек. Сейчас уже все вывезены, вылечены. Сейчас новый завоз уже начинается, причем на абсолютно новых условиях", - сказал Николаев.

Карантин на Чаяндинском месторождении, где работали более 10 тыс. человек, объявили 17 апреля. Позднее оттуда вывезли 8,3 тыс. человек. Власти Якутии заявили о своих планах трудоустроить на Чаяндинском месторождении местных жителей. Позднее стало известно, что подписано соглашение о трудоустройстве 600 человек в 2020 и 2021 году.

О Ленском клубе

Ленский клуб - дискуссионная площадка, созданная в 2019 году, на которой федеральные эксперты и представители регионов обсуждают актуальные проблемы регионов Дальнего Востока, в том числе арктических территорий. Заседание клуба впервые проходит в формате онлайн и посвящено теме "Дальний Восток: будущее после COVID-19".