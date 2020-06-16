Комитет ГД одобрил законопроект об усилении воспитательной составляющей образования

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке во вторник рекомендовал нижней палате принять в первом чтении президентский законопроект, направленный на укрепление воспитательной составляющей системы образования.

Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин в мае. Поправки предлагается внести в закон "Об образовании в РФ". В частности, инициатива предлагает ввести механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Так, согласно проекту, "воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями"

В рабочую программу воспитания должен войти комплекс основных характеристик воспитательной работы - цель, задачи, основные направления и темы воспитательной работы, возможные формы, средства и методы воспитания. В календарном плане воспитательной работы образовательные организации должны будут указать конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности в учебном году или в период обучения. Советы обучающихся и советы родителей несовершеннолетних обучающихся получат право участвовать в разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

Законопроект также уточняет само понятие "воспитание". Так, под ним предлагается понимать деятельность, которая направлена "на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде".

Согласно тексту, нововведения должны вступить в силу уже с 1 сентября 2020 года. При этом образовательные программы должны быть приведены в соответствие с положениями закона не позднее 1 сентября 2021 года.