В Госдуме считают нецелесообразным менять праздничный календарь в 2021 году

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Праздничный календарь в РФ давно устоялся, вносить в него изменения на один год нецелесообразно. Такое мнение во вторник в беседе с ТАСС выразил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя предложение сенатора Андрея Кутепова сократить новогодние каникулы в следующем году из-за уменьшения количества рабочих дней в этом году в связи с пандемией.

"Календарь праздничных дней в России устоялся, это результат определенных компромиссов, а новогодние праздники уже были сокращены на два дня", - напомнил он. Депутат указал на то, что это произошло за счет отказа применять в их отношении правила переноса, когда при совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной переносится на следующий рабочий день. "Произошло сокращение, правительство получило право переносить эти выходные на другие [праздники]", - добавил он.

"Мне кажется, что лучше праздничный календарь не трогать, это предмет договоренностей. Люди планируют свой график исходя из него, поэтому менять его в рамках одного года мне представляется нецелесообразным", - резюмировал Исаев.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил на отзыв главе Минтруда РФ Антону Котякову разработанный им законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году из-за уменьшения количества рабочих дней в этом году в связи с пандемией. Согласно пояснительной записке, "для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января", при этом "указанные изменения будут действовать только в 2021 году".