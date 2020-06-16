CNN: сотрудники eBay отправляли критиковавшим их блогерам посылки с пауками

ТАСС, 16 июня. Шестеро уже бывших сотрудников американской компании eBay запугивали жителей Бостона (штат Массачусетс), которые вели новостной блог и порой критиковали эту интернет-площадку, отправляя им посылки с пауками, тараканами, личинками мух и окровавленными масками свиней. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, бывшие сотрудники eBay также разместили на сайте объявлений Craiglist адрес пары, пригласив всех желающих постучать в дверь их дома "в любое время дня и ночи". Кроме того, за блогерами велась слежка, а один из сотрудников пытался взломать их гараж, чтобы установить GPS-маячок на автомобиле для контроля за передвижением.

Отмечается, что всем шестерым предъявлены обвинения в "домогательствах в виртуальном пространстве". "Мы никогда не сталкивались с подобным", - заявил прокурор Массачусетса Эндрю Леллинг.

Компания в понедельник выступила с заявлением по поводу этого инцидента. "eBay не приемлет такое поведение. Мы извиняемся перед пострадавшими и сожалеем о том, что оказались замешаны в этой истории", - говорится в сообщении.

eBay - американская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг в области интернет-аукционов и розничной интернет-торговли. Она была основана в 1995 году бизнесменом Пьером Омидьяром, штаб-квартира расположена в Сан-Хосе (штат Калифорния).