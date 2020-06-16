Парад Победы в Симферополе отменили

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Парад Победы, который должен был пройти 24 июня в Симферополе, не состоится в целях безопасности из-за пандемии нового коронавируса, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

Парад в Симферополе должен был состоятся 24 июня. В нем ожидалось участие более 70 единиц вооружения и техники, среди которых танки Т-72Б3, системы залпового огня "Град", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", а также свыше 1 тыс. человек личного состава, в их числе четыре парадных расчета из учащиеся школ региона.

"В целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, в соответствии с указом президента Российской Федерации "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и парада Победы 24 июня 1945 г." и по согласованию с федеральными органами государственной власти мной принято важное решение о том, что 24 июня парад Победы состоится только в городе-герое Керчи", - написал Аксенов.

Он пояснил, что важно предотвратить распространение коронавирусной инфекции, не допустить выхода ситуации из-под контроля в период курортного сезона. "Решение продиктовано особыми условиями, в которых мы оказались последние несколько месяцев. Уверен, что по накалу эмоций парад Победы в Керчи ничем не уступит праздникам прошлых лет, ведь это то, что в нашем сердце и никак не зависит от внешних обстоятельств. Преодолевая трудности, мы становимся сильнее и сплоченнее. Мероприятие пройдет в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями", - добавил глава Крыма.

Он также отметил, что прямая трансляция будет вестись на различных информационных площадках, в том числе на страницах главы региона в социальных сетях. "В следующем году парад Победы обязательно состоится в городе Симферополе", - написал Аксенов.

О парадах

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

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