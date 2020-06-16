{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы
Обновлено 

Парад Победы в Симферополе отменили

Мероприятие не состоится в целях безопасности из-за пандемии нового коронавируса
Описание
© Алексей Павлишак/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Парад Победы, который должен был пройти 24 июня в Симферополе, не состоится в целях безопасности из-за пандемии нового коронавируса, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

Парад в Симферополе должен был состоятся 24 июня. В нем ожидалось участие более 70 единиц вооружения и техники, среди которых танки Т-72Б3, системы залпового огня "Град", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", а также свыше 1 тыс. человек личного состава, в их числе четыре парадных расчета из учащиеся школ региона.

"В целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, в соответствии с указом президента Российской Федерации "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и парада Победы 24 июня 1945 г." и по согласованию с федеральными органами государственной власти мной принято важное решение о том, что 24 июня парад Победы состоится только в городе-герое Керчи", - написал Аксенов.

Он пояснил, что важно предотвратить распространение коронавирусной инфекции, не допустить выхода ситуации из-под контроля в период курортного сезона. "Решение продиктовано особыми условиями, в которых мы оказались последние несколько месяцев. Уверен, что по накалу эмоций парад Победы в Керчи ничем не уступит праздникам прошлых лет, ведь это то, что в нашем сердце и никак не зависит от внешних обстоятельств. Преодолевая трудности, мы становимся сильнее и сплоченнее. Мероприятие пройдет в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями", - добавил глава Крыма.

Он также отметил, что прямая трансляция будет вестись на различных информационных площадках, в том числе на страницах главы региона в социальных сетях. "В следующем году парад Победы обязательно состоится в городе Симферополе", - написал Аксенов.

О парадах

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

В новость внесены изменения (11:49 мск) - добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияКрым75-летие Победы
Власти Москвы предлагают работодателям изменить время начала рабочего дня
По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, если работодатели изменят режим работы сотрудников так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком интервале времени - с 06:00-07:00 утра, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится
Читать полностью