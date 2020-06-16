Минпросвещения не увидело реальной воспитательной работы в школах

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Реальная воспитательная работа с учениками в школах не проводится, поскольку предполагающие это программы в основном написаны "под копирку". Об этом заявил во вторник на заседании комитета Госдумы по образованию и науке министр просвещения Сергей Кравцов.

"У нас разработана и на федеральном учебно-методическом объединении уже обсуждена примерная программа воспитания. Это не дополнительная некая бюрократическая нагрузка на школы. Это систематизация той работы, которая уже ведется образовательными организациями. Мы в свое время в Рособрнадзоре провели анализ порядка 400 программ воспитания в школах, все они написаны "под копирку" и реальная воспитательная работа просто не ведется", - сказал министр.

Он отметил, что новая программа вариативна, она позволит школам организовать воспитательную работу в зависимости от возможностей учебного заведения.

"На каких ценностях мы будем воспитывать наше подрастающее поколение? <…> На сегодняшний день мы видим и предлагаем следующие ценности, я думаю, что тоже можно это обсудить: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность", - добавил Кравцов.

Президент России Владимир Путин 21 мая внес в Госдуму поправки в закон об образовании, которые направлены на укрепление воспитательной составляющей системы образования. Законопроект предлагает ввести механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Законопроект также уточняет само понятие "воспитание". Нововведения должны вступить в силу уже с 1 сентября 2020 года. При этом образовательные программы должны быть приведены в соответствие с положениями закона не позднее 1 сентября 2021 года.