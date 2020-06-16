Посол РФ: рейсы между Россией и Израилем могут быть возобновлены не раньше конца лета

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Возобновление регулярных рейсов между Россией и Израилем возможно не раньше конца лета. Об этом заявил во вторник посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"Ответа на то, когда будут возобновлены регулярные рейсы, пока дать не могу. Судя по ощущениям и по той информации, которая у нас есть, не раньше конца лета, середины августа", - сказал он в ходе вебинара на тему "Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Израиля в период посткоронавируса".

Комментируя ситуацию с возвращением российских граждан домой, посол отметил, что регулярные рейсы осуществлялись в Москву "Аэрофлотом" и израильскими авиакомпаниями до конца марта. "И все те, кто приехал из российских граждан в Израиль на какой-то определенный период времени, это в основном туристы, они имели возможность вовремя уехать. Поэтому остались те, кто имел более долгосрочные задачи и интересы", - добавил он.

По словам Викторова, 653 гражданина РФ вернулись домой тремя вывозными рейсами, а несколько человек улетели израильским самолетом. "Сейчас не очень много обращающихся - до 100 человек заявляют о желании вернуться. Так что все с этим будет нормально", - информировал он.

Говоря о существующем сегодня режиме полетов израильских бизнесменов в РФ и российских бизнесменов в Израиль, посол подчеркнул, что режим пока сложный. "Ни в Израиль не могут попасть российские граждане из-за рекомендаций, введенных министерством здравоохранения, другими властями Израиля. Только в исключительных случаях. То же самое касается приезда израильских бизнесменов в Россию. Послаблений здесь пока не предвидится по понятным причинам", - указал дипломат.