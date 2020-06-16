Торжества в Твери и Ржеве, посвященные 75-летию Победы, перенесли

ТАСС, 16 июня. Торжественные мероприятия в Твери и Ржеве, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесли с 24 июня на другую дату. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия-24. Тверь".

"В соответствии с позицией регионального Роспотребнадзора провели консультации и приняли решение провести торжества в другое время", - сказал он.

24 июня жители Твери смогут увидеть пролет авиации, которая будет возвращаться с парада Победы в Москве, уточнил глава региона. Предварительно решение о переносе обсуждали с ветеранскими организациями. Они выразили надежду, что в случае проведения торжеств, в них смогут принять участие ветераны Великой Отечественной войны.

В понедельник помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что торжественное открытие Ржевского мемориального комплекса, установленного в Тверской области в память о солдатах Красной армии, запланировано на 30 июня.