Полиции разрешат участвовать в рассмотрении дел об административных правонарушениях

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Полиции и другим должностным лицам, возбуждающим дела об административных правонарушениях, предоставят право участвовать в рассмотрении этих дел. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, это предусмотрено в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях (Процессуальный КОАП), опубликованного на портале regulation.gov.ru для повторного публичного обсуждения.

Как пояснили в Минюсте, для развития состязательности в производстве по делам об административных правонарушениях в проекте ПКОАП регламентируется возможность участия в рассмотрении дела должностного лица (представителя органа), возбудившего данное дело, а в процедуре пересмотра постановления по делу об административном правонарушении - должностного лица (представителя органа), вынесшего постановление по делу об административном правонарушении.

"При необходимости участие должностных лиц в рассмотрении и пересмотре дела об административном правонарушении может быть признано обязательным", - отметили в Минюсте. При этом у них будут равные права с лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, заявлять отводы и ходатайства, участия в исследовании доказательств, представлении своих доводов и объяснений при рассмотрении и пересмотре дела.

"Таким образом, при разработке Процессуального КоАП ставится задача развития состязательности при рассмотрении и пересмотре дел об административных правонарушениях путем включения в процесс второй стороны - должностного лица (представителя органа), возбудившего или рассмотревшего дело об административном правонарушении", - подчеркнули в Минюсте.