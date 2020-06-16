{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиции разрешат участвовать в рассмотрении дел об административных правонарушениях

У них будут равные права с лицом, в отношении которого возбуждено дело, заявлять отводы и ходатайства, участия в исследовании доказательств, представлении своих доводов и объяснений при рассмотрении и пересмотре дела.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Полиции и другим должностным лицам, возбуждающим дела об административных правонарушениях, предоставят право участвовать в рассмотрении этих дел. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, это предусмотрено в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях (Процессуальный КОАП), опубликованного на портале regulation.gov.ru для повторного публичного обсуждения.

Как пояснили в Минюсте, для развития состязательности в производстве по делам об административных правонарушениях в проекте ПКОАП регламентируется возможность участия в рассмотрении дела должностного лица (представителя органа), возбудившего данное дело, а в процедуре пересмотра постановления по делу об административном правонарушении - должностного лица (представителя органа), вынесшего постановление по делу об административном правонарушении.

"При необходимости участие должностных лиц в рассмотрении и пересмотре дела об административном правонарушении может быть признано обязательным", - отметили в Минюсте. При этом у них будут равные права с лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, заявлять отводы и ходатайства, участия в исследовании доказательств, представлении своих доводов и объяснений при рассмотрении и пересмотре дела.

"Таким образом, при разработке Процессуального КоАП ставится задача развития состязательности при рассмотрении и пересмотре дел об административных правонарушениях путем включения в процесс второй стороны - должностного лица (представителя органа), возбудившего или рассмотревшего дело об административном правонарушении", - подчеркнули в Минюсте.

Теги
Россия
Турчак пожелал "Ведомостям" сохранить журналистский коллектив после смены собственника
Ранее стало известно, что все пять заместителей главного редактора газеты объявили о своем увольнении из-за несогласия с назначением на этот пост Андрея Шмарова
Читать полностью