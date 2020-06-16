Музеи на Малаховом кургане и Сапун-горе в Севастополе возобновляют работу с 16 июня

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Музеи, посвященные военной истории Севастополя, начинают принимать посетителей со вторника, говорится в сообщении пресс-службы Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

"Мы рады сообщить, что с 16 июня 2020 года Севастопольский военно-исторический музей-заповедник вновь открыт для посещения", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что для посещения открыты парки и уличные экспозиции Сапун-горы, где в мае 1944 года состоялся один из основных боев за освобождение Севастополя, и Малахова кургана, известного благодаря героическим оборонам города в годы Крымской и Великой Отечественной войн. Также начинают работу некоторые музейные объекты: Оборонительная башня Корниловского бастиона (Малахов курган), один из символов города - Панорама обороны Севастополя 1854-1855 годов, Дом-музей севастопольского подполья, Культурно-выставочный центр.

"Мы сделали все возможное, чтобы погружение в историю города было не только интересным и познавательным, но и безопасным для наших посетителей. При посещении объектов музея-заповедника необходимо будет предпринять ряд профилактических мер: соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. Посетить объекты музея-заповедника можно по предварительной заявке", - добавили в пресс-службе.

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник является крупнейшим учреждением Севастополя. В его структуру входят Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах "Исторический бульвар" с Панорамой "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", ансамбли мемориальных комплексов "Малахов курган" (в том числе Оборонительная башня Корниловского бастиона) и "Сапун-гора" (с диорамой "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"), Собор Святого равноапостольного князя Владимира - усыпальница адмиралов, Дом-музей севастопольского подполья и Культурно-выставочный центр, где формируются временные экспозиции. Эти объекты рассказывают о разных аспектах двух героических оборон города, в середине XIX века и в 1941-1942 годах.

С марта театры и музеи в городе закрыты из-за ситуации с коронавирусом, массовые мероприятия запрещены, но в последние недели в Севастополе фиксируются только единичные случаи заражения. С 15 июня город начал принимать туристов.