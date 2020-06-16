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Эксперты оперативно подготовят комплексный план реставрации Новгородского кремля

В конце мая на одном из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России произошло частичное обрушение стены

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июня. /ТАСС/. Комплексный план реставрации Новгородского кремля, где в конце мая произошло обрушения фрагмента стены над Водными воротами, будет подготовлен в ближайшее время. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы правительства Новгородской области по итогам встречи губернатора региона Андрея Никитина и министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Новгородский Кремль (Детинец) - один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. В Кремле находятся самый древний храм России - Софийский собор (1045-1050), древнейшая постройка гражданского назначения - Владычная (Грановитая) палата и другие памятники XV-XIX вв. В центре Кремля находится памятник Тысячелетию России. Как сообщал ТАСС, 29 мая в северной части Кремля в Великом Новгороде над Водными воротами произошло обрушение фрагмента стены. По данным регионального управления МЧС, площадь обрушения составила 9 кв. м, пострадавших в результате случившегося не было.

"Комплексный план реставрации Новгородского Кремля будет составлен в ближайшее время. Об этом в ходе совещания договорились губернатор Новгородской области Андрей Никитин с министром культуры РФ Ольгой Любимовой", - говорится в сообщении.

В ходе встречи с министром культуры РФ губернатор региона пояснил сложившуюся ситуацию и рассказал предпринимаемых мерах по ее устранению. "На этой неделе необходимо оперативно собрать совещание с руководством Объединенного музея-заповедника. В этом деле не должно быть проволочек, и, если потребуется, мы совместно с Андреем Сергеевичем [Никитиным] возьмем вопрос ремонта обвалившейся стены и реставрации других объектов ансамбля Новгородского Кремля на личный контроль", - приводятся в сообщении слова Любимовой.

Кроме того, уточняется, что в ближайшее время предлагается подготовить план реставрации и Ярославова дворища, а также церкви Петра и Павла XII века на Синичьей горе.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьЛюбимова, Ольга Борисовна
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