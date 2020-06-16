ВЦИОМ: россияне пережили пик тревожных настроений из-за пандемии коронавируса

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: худшее время наступило, или же оно впереди/позади?

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Тревожность россиян в связи с пандемией коронавируса снижается, пик был пройден в начале мая. Об этом во вторник сообщил глава Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в ходе заседания Ленского клуба - площадки для обсуждения проблем Дальнего Востока.

"Есть тренд на успокоение. Но мы видим, что общественное мнение все еще взволновано, встревожено", - сказал Федоров. Согласно представленным графикам, большинство соотечественников, 62%, полагают, что худшие времена еще ждут впереди, а 15% думают, что такие времена общество переживает сейчас. Две цифры в сумме дают 77%. Тех, кто полагает, что все нормально - 13%. Опрос проводился 5 июня среди 1,6 тыс. человек 18 лет и старше.

По словам Федорова, пик тревожности россиян приходился на конец апреля - начало мая, тогда тревожность испытывали 84-86% респондентов.

Говоря о спокойных настроениях среди 13% россиян, Федоров отметил, что они свойственны пенсионерам, о которых заботится государство и у которых уже есть опыт выживания. Речь также идет о профессионалах, "работающих руками", которые уверены, что их труд всегда востребован.

Говоря о мерах борьбы с пандемией, Федоров отметил, что 66% россиян, полагают, что предпринимаемые меры властями эффективны, при этом 27% россиян не считают их таковыми.

Планирование просело

Федоров обратил внимание, что, согласно проведенному 5 июня опросу, горизонт планирования у россиян просел: 46% россиян не готовы планировать будущее более чем на несколько месяцев (35% в 2019 году), при этом 11% планируют свои дела в перспективе всего одного дня. Строить планы на срок до пяти лет готовы 31% россиян, в 2019 году показатель составлял 42%.

Говоря о мерах поддержки со стороны государства, 33% уверены, что в первую очередь власти должны обеспечить безопасность и минимизировать долю заболевших, при этом 53% считают, что действия должны быть в первую очередь направлены на сохранение экономики и рабочих мест, недопущение роста цен.

47% россиян полагают, что в СМИ и интернет-ресурсах нагнетается паника, а ситуация на самом деле лучше, при этом 28% полагают, что действительная опасность в СМИ преуменьшена.