Для незаконно привлеченных к административной ответственности могут ввести реабилитацию

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минюст России предлагает ввести механизм реабилитации для лиц, необоснованно привлеченных к ответственности за административные правонарушения. Это предполагает проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях, опубликованный Минюстом на портале regulation.gov.ru для повторного публичного обсуждения.

"В проекте Процессуального КоАП по аналогии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрен механизм восстановления прав лиц, незаконно привлеченных к административной ответственности (право на реабилитацию)", - пояснили в пресс-службе Минюста. В частности, включены положения о компенсации имущественного и морального вреда, причиненного физическому лицу, а также о возмещении имущественного вреда и вреда, причиненного деловой репутации юридического лица, вследствие незаконного привлечения их к административной ответственности либо незаконного применения к ним мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении (приостановлении деятельности, специальных прав и так далее - прим. ТАСС). Предусмотрено и аннулирование всех ограничений прав таких лиц, наложенных при незаконном привлечении к административной ответственности.

В Минюсте напомнили, что такие ограничения предусмотрены в разных нормативных правовых актах России и состоят в запрете осуществлять отдельные виды деятельности, пользоваться льготами и преимуществами лицам, привлеченным к административной ответственности за определенные административные правонарушения.