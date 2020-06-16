Минюст разъяснил правила предлагаемой системы скидок на штрафы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Возможность уплаты половины штрафа в случае быстрого перевода денег распространят на все административные правонарушения, кроме грубых. Это предусматривает проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях (Процессуальный КОАП), опубликованный Минюстом РФ на портале проектов нормативных правовых актов для повторного публичного обсуждения.

Как пояснили в Минюсте, "в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях предлагается установить возможность уплаты наложенного административного штрафа с пятидесятипроцентной скидкой в течение двадцати дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении в качестве общего правила". Дисконт на уплату штрафа не будет распространяться лишь на административные правонарушения, являющиеся грубыми, на административные правонарушения в сфере транспортной безопасности и отдельные административные правонарушения в сфере дорожного движения (например, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора).

При этом сохраняется возможность восстановления срока уплаты наложенного административного штрафа с 50-процентной скидкой, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная по почте, поступила после истечения двадцати дней со дня вынесения постановления.

Как ранее пояснили ТАСС в Минюсте, число правонарушений, за которые можно будет уплатить половину штрафа, вырастет в восемь раз. Если в действующем КоАП уплата штрафа со скидкой предусмотрена лишь по 124 составам административных правонарушений из более 1800 (порядка 7%), то проект Процессуального кодекса предполагает распространить возможность уплаты со скидкой более чем на 1000 составов административных правонарушений из более 1660, предусмотренных в проекте нового КоАП.

В новость были внесены изменения (13:02 мск) - уточняется формулировка в последнем абзаце.